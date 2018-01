Coréia não terá o atacante Lee Dong-gook na Copa O atacante Lee Dong-gook terá de ser submetido a uma cirurgia no joelho, por causa de uma ruptura nos ligamentos, e não vai disputar a Copa do Mundo. O jogador, que defende o Pohang Steelers, treinado pelo brasileiro Sérgio Farias, foi examinado nesta quinta-feira em Frankfurt, na Alemanha, e aceitou se submeter à cirurgia. O Mundial da Alemanha seria o segundo do jogador, que tem 27 anos e defendeu a Coréia em 1998, na França, mas foi preterido pelo técnico Guus Hiddink no Mundial co-organizado pelo país, em 2002, quando os coreanos conseguiram um inédito quarto lugar. Lee se contundiu num jogo de sua equipe pelo Campeonato Coreano. A recuperação deve levar no mínimo quatro meses, o que o tira dos planos do técnico Dick Advocaat. Nas Eliminatórias, ele foi o artilheiro da Coréia do Sul, com cinco gols.