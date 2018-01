Coréia vence e Brasil lidera na Sub-20 No complemento da segunda rodada do Grupo F do Mundial Sub-20, a Coréia do Sul derrotou de virada a Nigéria por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Emmen. O resultado beneficiou o Brasil, que assumiu a liderança da chave com a vitória sobre a Suíça por 1 a 0 (gol do zagueiro Gladstone). Os brasileiros têm quatro pontos, seguidos de suíços e sul-coreanos, que estão com três. Os nigerianos estão na lanterna com apenas um ponto. Pelo Grupo E, em Tilburg, a Colômbia garantiu a classificação às oitavas-de-final com a vitória sobre o Canadá por 2 a 0. A decepção, mais uma vez, ficou com a Itália, que perdeu a segunda seguida na competição, desta vez para a Síria por 2 a 1. Em Kerkrade, pelo Grupo A, a Holanda bateu a Austrália por 3 a 0 e também garantiu vaga nas oitavas. Japão e Benin empataram em 1 a 1 e lutam na última rodada pela classificação à próxima fase.