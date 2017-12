Coréia vence e elimina o México Com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, a Coréia do Sul venceu o México por 2 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A, da fase de classificação da Copa das Confederações. Com essa vitória, a equipe coreana chega a três pontos e ainda sonha com a classificação para as semifinais. Os mexicanos estão eliminados, já que na estréia perderam para a Austrália por 2 a 0. Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Sun Hong Hwang abriu o marcador para a Coréia 11 minutos. Víctor Ruiz empatou aos 37, mas Sang Chul Yoo colocou a Coréia em vantagem mais uma vez, aos 45 minutos. No primeiro jogo do grupo nesta sexta-feira, a Austrália surpreendeu e venceu a França por 1 a 0. Com mais esta rodada, a classificação ficou da seguinte maneira: Austrália lidera com seis pontos, seguida da França e da Coréia, que têm três. O México ainda não marcou pontos. Na terceira e última rodada desta fase, a França enfrenta o México e os coreanos jogam contra a Austrália.