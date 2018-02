Coréia vence Usbequistão e lidera grupo A Coréia do Sul manteve suas chances de classificação para a Copa de 2006 ao vencer o Usbequistão nesta quarta-feira por 2 a 1, em partida do Grupo A das eliminatórias asiáticas. Jogando em em casa, em Seul, os sul-coreanos abriram o placar aos nove minutos do segundo tempo com Lee Yong-pyo, e ampliaram aos 17, com Lee Dong-gook. O Usbequistão descontou num golaço de Alexander Geynrikh, aos 32 minutos. Ele driblou vários jogadores da defesa adversária, passou pelo goleiro e marcou o gol de sua equipe. No outro jogo do grupo, Kuwait e Arábia Saudita empataram por 0 a 0. A Coréia lidera o grupo com seis pontos. A Arábia vem logo atrás com 5. Kuwait aparece em terceiro com 5 e o Usbequistão é o lanterna com apenas 1.