Coréias se enfrentarão nas Eliminatórias para a Copa 2010

A Coréia do Sul e Coréia do Norte se enfrentarão durante as Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2010, segundo sorteio realizado neste domingo em Durban (África do Sul). Veja também: Confira os grupos das Eliminatórias Européias para 2010 O primeiro Mundial em solo africano contará com quatro ou cinco representantes asiáticos, dependendo da repescagem diante do campeão da Oceania. A grande novidade é a inclusão da Austrália nas Eliminatórias da Ásia. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a quarta fase, na qual haverá dois grupos de cinco países. Os dois primeiros colocados chegarão à Copa de 2010 e os terceiros de cada grupo jogarão uma eliminatória de duas partidas. O vencedor medirá forças com o campeão da Oceania. Composição dos grupos das Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2010: Grupo 1 Austrália China Iraque Catar Grupo 2 Japão Bahrein Omã Tailândia Grupo 3 Coréia do Sul Coréia do Norte Jordânia Turcomenistão Grupo 4 Arábia Saudita Usbequistão Líbano Cingapura Grupo 5 Irã Kuwait Emirados Árabes Síria