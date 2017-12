CORI aprova contrato com a MSI O Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) aprovou esta noite por unanimidade, mas com restrições, o contrato elaborado com o grupo inglês MSI para uma parceria de 10 anos. Entre as mudanças exigidas pelos membros do CORI, duas são conhecidas: mudança do fóro jurídico para São Paulo, Capital, e não nas Ilhas Virgens britânicas, como está no contrato orirginal; e aval de cinco grandes bancos europeus para demonstrar que realmente existe o dinheiro a ser aplicado no clube. Agora, os 400 conselheiros do Corinthians irão votar a parceria. As restrições feitas pelo CORI também serão analisadas. Caso a parceria seja aprovada, o grupo MSI terá um prazo de 15 dias para responder se aceita fazer as mudanças contratuais exigidas pelo CORI e oficializar o acordo por 10 anos.