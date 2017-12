Cori aprova parceira do Corinthians Por 13 votos a 5, o Conselho de Orientação do Corinthians aprovou a parceira do clube com o fundo de investimentos MSI. A informação foi prestada na noite desta terça-feira, pela ex-presidente do clube, Marlene Matheus - uma das mais fortes opositoras do acordo. A decisão do Cori - um órgão de caráter apenas consultivo - será submetida agora ao Conselho Deliberativo do clube, que se reúne ainda nesta terça. Mas a oposição não deve desistir. Se a parceria for aprovada pelo Conselho, quatro ações deverão ser impetradas na Justiça contra o acordo - uma delas na área criminal. O deputado estadual e conselheiro Romeu Tuma Junior, sustenta que a MSI foi aberta somente uma semana depois de seu principal representante, o iraniano Kia Joorabchian, assinar o pré-contrato com o Corinthians. Isso, segundo Tuma, caracteriza falsidade ideológica. Há ainda outras três ações na área cível. O conselheiro Miguel Marques e Silva diz que a comissão formada por 5 juízes não teve acesso ao contrato, como estava determinado na ata que formalizou o pré-contrato. Uma terceira ação deverá ser encaminhada pelo conselheiro Guilherme Strenger. Ele alega que nenhum conselheiro teve acesso ao contrato e que ninguém pode votar sobre algo que desconhece. De acordo com ele, a votação poderá ser facilmente impugnada na Justiça. Por fim, a quarta ação refere-se à obrigatoriedade de o presidente Alberto Dualib divulgar a relação dos conselheiros remunerados no clube. A oposição entende que os remunerados (cerca de 30 conselheiros) não poderiam ter direito a voto já que seriam parte interessada.