Coringa de Rojas, Nery tem a melhor fase Como zagueiro, lateral, volante e agora, meia-esquerda, Gustavo Nery tem lugar no time de Rojas. É o seu melhor momento no São Paulo, time que defende desde 2000, quando veio do Guarani para substituir Fábio Aurélio. Leia mais no Jornal da Tarde