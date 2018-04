Coringa no Vasco, lateral Yago Pikachu comemora bom momento no meio

Contratado junto ao Paysandu para a lateral direita, Yago Pikachu tem se destacado no Vasco nas últimas partidas com boas atuações no meio de campo. O paraense de 24 anos comentou nesta segunda-feira sobre a facilidade em atuar em diversas funções.

"Acredito que a versatilidade me ajuda bastante. No último jogo (vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, pela Série B), quase que joguei na lateral esquerda também. Sobre atuar no meio-campo, não é surpresa. Desde que cheguei aqui, o (técnico) Jorginho falou que podia me utilizar nessa posição. Essa adaptação no meio hoje é bem melhor do que no começo do ano. Eu falei para Jorginho que vou dar o meu melhor para me adaptar à equipe, seja qual for a posição que ele me colocar. Não me sinto titular, até porque o Nenê está machucado, mas vou lutar pelo meu espaço", declarou o jogador.

Yago Pikachu foi contratado no início do ano junto ao Paysandu e nos três últimos jogos teve atuação decisiva para manter a invencibilidade da equipe. Marcou no empate por 1 a 1 com a Luverdense, pela Série B. Depois, fez gol novamente na vitória por 3 a 2 sobre o Santa Cruz, que garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E por fim foi titular no triunfo por 2 a 1, de virada, sobre o Bragantino na última rodada da segunda divisão nacional.

"Feliz com o meu momento, com os três últimos resultados. Apesar de não termos conseguido a vitória contra o Luverdense, fiquei bastante contente, principalmente por ter conseguido marcar o meu primeiro gol. Contra o Santa Cruz, um adversário muito difícil, tivemos uma boa atuação e surpreendemos muita gente que não acreditava na nossa classificação. Essa virada no último fim de semana contra o Bragantino foi importante para nos mantermos na liderança. Temos que manter essa pegada para conseguirmos o acesso o quanto antes", analisou Yago Pikachu.

Nesta segunda-feira, o Vasco fez um jogo-treino contra o Nova Iguaçu e a partida terminou empatada em 1 a 1. Evander marcou para a equipe cruzmaltina no primeiro tempo e Wescley deixou tudo igual. O time carioca lidera a Série B com 35 pontos, dois a mais do que o Ceará, que está na segunda colocação. Na próxima rodada, o time carioca enfrentará o Criciúma, neste sábado, às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela 18.ª rodada.