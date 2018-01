O Corinthians usa pela primeira vez seu novo uniforme, nesta quarta-feira, contra o Fluminense, no Itaquerão. Esqueça a camisa alvinegra. Para essa partida diante do rival carioca pelo Brasileirão, o time vai se vestir de laranja, como a seleção holandesa, mas baseado no terrão do clube, onde muitos garotos foram forjados em seus 105 anos. O Estadão quer saber se você aprovou o modelo. Vote na enquete.