Corinthians: 24 mil ingressos vendidos Mais da metade dos ingressos colocados à venda nas bilheterias do Pacaembu para o jogo de quarta-feira entre Corinthians e Coritiba já se esgotou. De 34.600, foram vendidos 24.100. Não há mais ingressos para arquibancada. Cadeiras numeradas cobertas e descobertas são vendidas a R$ 30 e R$ 25, respectivamente. E R$ 15 para o tobogã. Os torcedores do Corinthians - está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série A - continuam eufóricos, mesmo depois da derrota para o Santos por 4 a 2, domingo, na Vila Belmiro. "A Gaviões da Fiel nunca desanima. Vamos atrás do Corinthians aonde ele for", disse Wildner Rocha, vice-presidente da Organizada. A Gaviões só não está satisfeita com a defesa do time, e com "a novela" da diretoria em trazer um novo centroavante. E promete pressionar os dirigentes com uma faixa de 15 metros feita para levar amanhã: "Cadê o centroavante?". De acordo com Wildner, a torcida já está cansada da promessa da contratação de Vágner Love. "O caso do Vágner já virou uma grande novela e o Corinthians está acima disso. O mercado de jogadores é amplo, e não podemos depender do Vágner Love. E também não podemos jogar toda responsabilidade para o garoto Jô." Quanto à zaga, que tem preocupado, a torcida prefere não interferir. "Sabemos que a comissão técnica já está discutindo sobre isso. Não vamos exigir nada."