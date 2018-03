Corinthians: 3 brigam por vaga na lateral A contusão do lateral-esquerdo Kléber - que deverá ficar um mês em tratamento - abriu uma disputa pela posição entre três jogadores do Corinthians. Vindos das categorias de base do clube, Róger, Moreno e Fininho são candidatos à vaga. O Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, no próximo domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e Moreno é o que tem mais chances de iniciar o jogo. "A gente vem trabalhando para ter uma oportunidade, então vamos continuar fazendo a mesma coisa nessa semana para poder quem sabe fazer um bom jogo e ter uma seqüência de jogos", disse Moreno. "Mas qualquer um que entrar vai dar o máximo para ajudar o Corinthians". Kléber se contundiu no início da partida contra o Fluminense, domingo passado. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deverá ficar quatro semanas fora dos gramados. MEIO-CAMPO - Além da lateral, o técnico Geninho tem outro problema para escalar a equipe. O volante Pingo, machucado, vai desfalcar a equipe e o treinador ainda não decidiu quem entra no lugar. Está entre Fabrício e Cocito.