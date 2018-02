Corinthians: 3 dúvidas para estréia O técnico Geninho tem três dúvidas para escalar o Corinthians para a estréia no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Atlético Mineiro, no Pacaembu. O lateral Kléber, o meio-campista Fabinho e o atacante Gil voltaram do México reclamando de contusões e deverão ser avaliados nesta sexta-feira e também no sábado. Somente depois da opinião dos médicos, o treinador vai definir a equipe que começa o campeonato. Geninho diz que não pretende poupar nenhum jogador para a partida de quarta-feira, quando o time volta a jogar pela Libertadores (enfrenta o Fênix, do Uruguai, também no Pacaembu). O treinador avisa que eventuais mudanças serão conseqüência de problemas médicos. ?Só entra em campo quem tem condições. Se alguém não estiver bem fisicamente, vai ficar de fora, mas se não for esse o caso, vai jogar,? avisou. O treinador tentou justificar hoje, na chegada do time ao Brasil, a derrota por 3 a 0 para o Cruz Azul, na quarta-feira,. Além da altitude, o gramado poderia ter contribuído para o fraco desempenho do time, segundo a avaliação de Geninho. Ele e os jogadores se mostraram surpresos com o gramado mexicano. ?Parecia grama artificial. Nós chegamos mesmo a tocar a grama com a mão, porque ela tinha todas as características de grama artificial, de tanto fechada que era. Com isso, a bola, que já era muito rápida por causa da altitude, ganhava ainda mais velocidade?, explicou o técnico.