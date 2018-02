Corinthians: 4 desfalques na estréia O Corinthians estréia neste domingo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Pacaembu (18h) nitidamente preocupado com a Taça Libertadores da América. O técnico Geninho confirmou que o lateral Kléber (com dores no tornozelo esquerdo), o volante Fabinho (com dores na coxa direita), e os atacantes Gil (com dores na coxa esquerda) e Liedson (com estafa muscular) serão poupados para a partida de quarta-feira contra o Fenix, que pode garantir ao time a primeira colocação do grupo 8 da competição sul-americana. Assim Roger, Fabrício, Fumagalli e Renato ganham uma vaga na equipe. Geninho até tentou convencer os jornalistas de que as alterações deveram-se exclusivamente a problemas médicos. Mas líderes importantes do grupo, como o zagueiro Fábio Luciano, dimensionaram o real interesse corintiano no momento. "Temos que nos preservar ao máximo para enfrentar o Fenix semana que vem. Por isso, acho certo que alguns atletas sejam poupados. Ao longo da temporada já foi provado que existem peças de reposição de qualidade. O grupo tem consciência da força que tem. E quero deixar claro que não conta apenas com 11 jogadores". Fábio lembrou que, mesmo que o Corinthians não derrote o Atlético, terá mais 45 jogos para se recuperar. "Isso não significa que estamos colocando o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Claro que uma campanha irregular, em uma competição por pontos corridos, tornará a conquista do título mais difícil. Mas é inevitável lembrar que faltam poucos dias para nossa cartada decisiva na Libertadores. Acho saudável que esses quatro jogadores possam descansar para se preparar melhor". Geninho voltou a demonstrar descrença com a fórmula do campeonato. "Estou temeroso de que o público não se adapte. Será uma competição muito longa, cheia de viagens cansativas". Em seguida, explicou como pretende ver a equipe hoje no Pacaembu. "A principal alteração será a colocação do Jorge Wagner para cumprir a função do Gil pela esquerda, ao lado de Leandro e Fumagalli. Já o Renato vai funcionar como meia". O treinador negou também que o fato de ter dirigido o Atlético até o início desta temporada possa trazer algum dividendo para o seu trabalho. "O time deles mudou muito. Basta dizer que conta com Guilherme e Scheidt, que até outro dia estavam no Corinthians". No discurso dos jogadores, ficou clara a tentativa de minimizar os efeitos negativos causados pela derrota de quarta-feira contra o Cruz Azul por 3 a 0, pela Libertadores. "Eu nem lembro mais daquele jogo", afirmou Jorge Wagner. "O Corinthians está novamente disputando duas competições e a torcida pode esperar o mesmo empenho demonstrado no Campeonato Paulista. Particularmente, hoje estou pensando apenas no Atlético", despistou. Sacrificado na decisão do Paulistão contra o São Paulo com apenas dez minutos de jogo - foi substituído por Roger após a expulsão de Kléber - o atacante Fumagalli também abordou o potencial da equipe. "O importante é que ganhamos o título. E aqui todo mundo tem condição de jogar". Já para o volante Fabrício, a preocupação maior estará na marcação de Guilherme. "Se deixar ele sozinho com certeza fará gols. Menos mal que o gramado do Pacaembu é menor e facilita a montagem de um esquema mais compacto". Nos bastidores, a diretoria segue correndo atrás de um atacante experiente. Neste sábado, surgiu o nome de Allan Dellon, do Vitória, que também está negociando com o Palmeiras. Jales, que disputou o Paulistão pelo América de Rio Preto, e Ricardo Xavier do Atlético Sorocaba, foram oferecidos.