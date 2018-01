Corinthians: a maior torcida do País A Fiel comemora o terceiro título do semestre, com uma diferença: nesta conquista, os méritos são integralmente seus. Depois de faturar o Torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil, uma pesquisa nacional do Ibope mostra que o Corinthians tem a torcida número 1 do País, à frente do Flamengo, que pela primeira vez na história perde a primazia. O placar de porcentuais é apertado: 14,3% para o alvinegro paulista contra 13,4% para o rubro-negro carioca. Uma diferença de nove décimos, inferior aos 1,1% aceitos como margem de erro, sugere que as duas torcidas empatam em tamanho, ressalva o instituto. Leia mais no Jornal da Tarde