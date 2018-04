Corinthians abre 2010 com festa para Roberto Carlos

Assim como aconteceu há cerca de um ano, quando apresentou o atacante Ronaldo, o Corinthians vai abrir os portões do Parque São Jorge para o torcedor recepcionar Roberto Carlos - a entrada será gratuita, para um público de até seis mil pessoas. O clube montou um parque de diversões no gramado do estádio, onde o lateral dará sua primeira entrevista coletiva com a camisa corintiana, em evento marcado para começar ao meio-dia desta segunda-feira.

Dessa maneira, Roberto Carlos começará a sua trajetória no Corinthians nos braços da Fiel. Aos 36 anos, o lateral assinou contrato para defender o clube por duas temporadas, com salários mensais de R$ 300 mil e mais de R$ 1 milhão de luvas, além de bônus milionários por títulos, principalmente o da Libertadores, grande obsessão corintiana em 2010. Para bancar tudo isso, a diretoria corre atrás dos parceiros, que lucrariam com a imagem do jogador.

Ronaldo foi o principal incentivador da contratação de Roberto Carlos, de quem é amigo pessoal - os dois jogaram juntos por muitos anos, na seleção brasileira e no Real Madrid. A princípio, o técnico Mano Menezes não gostou muito da chegada do lateral, mas, por fim, aprovou o reforço, que, entende ele, pode ajudar com sua experiência na luta para conquistar o título da Libertadores.

Logo na chegada, Roberto Carlos já terá contato com um dos projetos do departamento de marketing corintiano para o ano do centenário: o parque de diversões montado no gramado do Parque São Jorge para a apresentação oficial do jogador irá rodar o Brasil durante 2010, para ajudar a promover a marca Corinthians. Outra iniciativa da diretoria do clube será explorar a imagem do veterano lateral, com a venda de camisas e diversos produtos.