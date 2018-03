Corinthians abre as portas para recuperação de Rodrigo Taddei

Sem clube desde que deixou o Perugia, o meia Rodrigo Taddei se recupera de uma lesão na panturrilha no Corinthians e desde terça-feira passa por tratamento no CT Joaquim Grava. O jogador postou uma foto em sua página no Instagram mostrando o treinamento.

O jogador de 38 anos tem feito trabalhos sob a supervisão do fisioterapeuta Luciano Rosa no Lab R9, o laboratório de biomecânica do CT. Constantemente, o clube recebe a presença de atletas que estão sem clube e que precisam passar por algum tipo de recuperação física.

Por enquanto, não existe qualquer interesse do Corinthians na contratação do jogador, que já avisou que pretende seguir a carreira, mas ainda não tem destino definido. Recentemente, ele deu uma entrevista falando que gostaria de atuar no futebol dos Estados Unidos.

Rodrigo Taddei iniciou a carreira no Palmeiras, clube que defendeu entre 1999 e 2002. Depois, consolidou a carreira no futebol italiano. Ele ficou entre 2002 e 2005 no Siena, depois se transferiu para o Roma, onde ficou até 2014 e estava no Perugia desde a temporada passada, quando seu contrato foi encerrado e ele está livre.