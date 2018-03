Corinthians abre treino para torcida antes do clássico

O Corinthians decidiu abrir os portões para a presença da torcida nesta terça-feira, na última atividade antes da partida contra o Palmeiras, quarta-feira, ás 21h45, na Arena Corinthians. Inicialmente, o clube faria o treino fechado, apenas com jornalistas, mas mudou de ideia após as organizadas pedirem para entrar e dar apoio aos atletas antes do primeiro clássico em jogos oficiais no ano.

A Gaviões da Fiel promoveu um evento nas redes sociais convocando os torcedores para irem ao estádio dar apoio aos jogadores. Os membros da organizada terão acesso a arena pelo portão Leste, no Portão O (Setor Norte), 30 minutos antes do final do treino, que deverá começar às 18h.

A ideia de Carille é fazer com que alguns atletas que atuaram pouco na arena, se adaptem ainda mais rápido a arena. Em relação ao time, a tendência é que o treinador confirme o retorno de Fellipe Bastos e Marlone, que foram poupados no último jogo. Jô também tem boas chances de reaparecer na equipe.