Corinthians abre vagas para meias Procuram-se meio-campistas. As inscrições em busca de jogadores para a posição já estão abertas no Corinthians. O time não tem um armador clássico, o mais próximo disso, na concepção do técnico Tite, é Fábio Baiano, um dos únicos que devem se manter em 2005. Outros dois, Fabrício e Rodrigo, estão com os dias contados. Foi necessária a derrota para o Internacional por 3 a 0, domingo, para Tite admitir que seu time tem problemas na armação. "Falhamos em todos os setores, mas o que vi, principalmente, foi que o time não armou, não teve poder de criação", afirmou. O diretor de Futebol, Paulo Angioni, lembra que o Corinthians tentou, mas não conseguiu, trazer reforços para o meio durante o Campeonato Brasileiro. O dirigente e Tite devem se reunir nos próximos dias para definir a lista de possíveis contratações, bem como a relação de dispensados. Encabeçando as especulações para a provável lista de dispensas surgem os nomes dos zagueiros Valdson e Marcelo Oliveira e dos atacantes Marcelo Ramos e Alberto. Por falar em atacante, uma nova placa de procura-se pode ser pendurada no Parque São Jorge. Os artilheiros que estão por lá andam em baixa e, para piorar a situação, quem seria aposta para o ano que vem pode estar indo embora. Jô teria sido novamente sondado pelo PSV Eindhoven, o que já havia ocorrido há alguns meses.