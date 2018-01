Corinthians abrirá o Paulistão de 2006 O Corinthians vai abrir o Campeonato Paulista de 2006, no dia 11 de janeiro, enfrentando o caçula Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A disputa começará 37 dias depois do encerramento do Brasileiro deste ano ? a última rodada será em 4 de dezembro. A proximidade entre o fim da competição nacional e o início do Estadual pode levar a uma situação incomum no futebol brasileiro: a divisão das férias dos jogadores em dois períodos. Essa possibilidade está sendo negociada entre o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, e o do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli. Isso porque a lei 6354/76 determina, no seu artigo 25, que os jogadores tenham 30 dias de férias e pelo menos 10 de preparação antes do início dos campeonatos. Como o Paulista vai começar 3 dias antes deste prazo ? o calendário de 2006, divulgado recentemente pela CBF, está apertado por causa da Copa da Alemanha ?, o jeito é tentar negociar uma solução. ?Estamos conversando com o sindicato, que está entendendo os problemas que nós temos. O ano de 2006 será atípico por causa da Copa. Como em junho os clubes brasileiros ficarão o mês inteiro parados, quem sabe não arrumamos um período de férias???, espera Del Nero. A idéia é que os jogadores tenham 20 dias de férias em dezembro e 10 em junho. A Agência Estado procurou, nesta quarta-feira, Martorelli, mas a informação no sindicato era de que ele estava viajando. O Paulista de 2005 começou em 19 de janeiro, depois de muita discussão entre FPF e sindicato, por conta do desrespeito ao período de férias ? o sindicato acabou obtendo na Justiça uma liminar que garantiu aos atletas dos times considerados ?grandes? 25 dias de descanso. A intenção da Federação Paulista de Futebol era ter o São Paulo, atual campeão, na abertura do Estadual/2006. No entanto, como a equipe do Morumbi vai ao Japão em dezembro disputar o Mundial de Clubes da Fifa e deverá retornar próximo do Natal, a FPF optou por evitar que faça, dias depois, uma longa viagem ao interior. ?De qualquer forma, o campeonato vai começar com um jogo bem interessante??, considera Del Nero, que admite que a disputa começa muito cedo. ?O ideal é que o início fosse lá pelo dia 20?. Como neste ano, o campeonato terá 19 rodadas, em turno único. Quem somar mais pontos, será o campeão. Termina em 19 de abril e quatro equipes serão rebaixadas.