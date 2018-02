Corinthians: Abuda peca na matemática Uma inovação no treinamento do Corinthians valeu muita risada, saias justas e análises sociológicas. Tudo isso hoje de manhã, no Parque Ecológico, quando o preparador físico Fábio Mahsererdjian se atreveu a misturar matemática com futebol. O reserva Abuda, de 17 anos, queria só conquistar seu espaço, fazer o melhor possível para ganhar a simpatia do técnico Tite. Não esperava a surpresa de hoje. Fazer contas, definitivamente, não é seu forte. Nem dele nem de outros atletas, mas ele foi o destaque. Mahsererdjian vem trabalhando há alguns anos com técnicas alternativas para aprimorar a visão periférica dos atletas - a grosso modo, a percepção de tudo o que ocorre ao redor do jogador. Usou a novidade no aquecimento. Os corintianos deveriam correr em direção ao gol vazio e, no caminho, ler e somar os números grafados de duas placas levantadas simultaneamente, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Só eram autorizados a chutar se acertassem o resultado. E aí foi formada a tragédia. Abuda parte para seu primeiro chute... corre rápido, decidido, sobem as placas 9 e 5 e ele dispara confiante: "16". Errou por dois, vai de novo. Nova chance para o jovem atacante, já bem menos confiante. Agora a conta é parecida: 9 + 3. Resultado, segundo ele: 11... "Vai até acertar", provocavam os companheiros enquanto se esbaldavam de tanto rir. "Aí a gente teve de ajudá-lo porque se não o exercício não acabava mais", admitiu depois o preparador físico. Na terceira tentativa, duas placas fáceis: 3 + 1. Resposta: "4". Ufa! Após o treino, Abuda, constrangido, recusou-se a falar com a imprensa. "Matemática não é pre-requisito para se jogar futebol, era mais uma brincadeira mesmo. Só que nem todos foram bem", disse Mahsererdjian, tentando minimizar os baixos rendimentos. Ele acredita que uma atividade como essa acaba sendo um estímulo. "Amanhã, se ele (Abuda) for comprar um carro, vai ter de somar também, para não ser passado para trás." Infelizmente, analisou, vários garotos chegam aos clubes com falhas na educação. "Uma das minhas preocupações é essa. Estimular essas pessoas a aprender cada vez mais." O atacante Marcelo Ramos se saiu bem no exercício, mas entregou os colegas. "A maioria tropeçou na soma , não foi só o Abuda não". O jogador faz aniversário aamnhã e espera comemorar marcando um gol diante do Juventude, domingo. Multa do Procon - O Corinthians foi autuado pelo Procon-SP por não respeitar as normas do Estatuto do Torcedor e do Código de Defesa do Consumidor no jogo diante do Palmeiras, dia 2 de maio, no Morumbi. Segundo o órgão, o clube não montou um local para receber reclamações dos torcedores, contratou apenas orientadores para dar informações e foi omisso na fiscalização do acesso do público por meio de catracas. Por outras omissões, a Confederação Brasileira de Futebol também foi autuada por este jogo. As instituições podem se defender. Se forem consideradas culpadas, podem ter de pagar de R$ 200 a R$ 3 milhões de multa.