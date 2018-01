Corinthians acerta a contratação do atacante Kazim, do Coritiba

O Corinthians aguarda apenas a realização de exames médicos para anunciar a contratação do atacante Colin Kazim, do Coritiba. O jogador de 30 anos assinará vínculo por duas temporadas e será apresentado no ano que vem, antes da equipe viajar para a Florida Cup, em janeiro. O jogador contou com o aval do técnico Fábio Carille.

Kazim é esperado no clube até quinta-feira para a realização dos exames médicos. Entre os clubes e o jogador já está tudo certo. Ele é inglês, mas se naturalizou turco e defendeu a seleção da Turquia por 43 jogos. Antes de chegar ao Coritiba, no início desta temporada, ele havia passado por Bury-ING, Brighton $ Hove Albion-ENG, Sheffield-ING, Fenerbahce-TUR, Toulouse-FRA, Galatasaray-TUR, Olympiakos-GRE, Blackburn-ING, Bursaspor-TUR, Feyenoord-HOL e Celtic-ESC.

O jogador chegou ao Coritiba com a missão de suceder o ídolo Alex na idolatria dos torcedores, mas não conseguiu corresponder às expectativas. Nesta temporada, ele fez 25 jogos e marcou apenas três gols. Os valores não foram divulgados, mas o Corinthians pagará para tirá-lo do Coritiba um valor em parcelas iguais.

Além de Kazim, o Corinthians já acertou a contratação dos atacantes Jô e Luidy e também confirmou Fábio Carille como treinador para a próxima temporada. O clube ainda tenta o acerto com William Pottker, da Ponte Preta.