Corinthians acerta a contratação de ex-zagueiro do Palmeiras para a base

O Corinthians acertou a contratação do zagueiro Pablo Nereu, de 18 anos, para a equipe sub-20. O jogador foi revelado pelo Palmeiras e chegou a disputar a Copa São Paulo deste ano pelo clube alviverde, mas atualmente estava no Capivariano, time da Série A-3 do Campeonato Paulista.

+ Com Matheus Matias, Corinthians viaja para encarar o Deportivo Lara

+ Corinthians leva alimentos e cozinheiro para partida na Venezuela

Nereu passou pela base do Palmeiras e do Capivariano e chega para ser testado no time sub-20. Caso seja aprovado, fará parte do elenco principal, mas não há nenhuma previsão de quando isso irá acontecer.

O defensor se enquadra no perfil de jovens apostas que o Corinthians tem contrato. Alguns vão para o time principal, como Thiaguinho e Bruno Xavier, ambos do Nacional, e outros vão para a base. Além de Nereu, o clube já contratou para participar do time sub-20 o lateral-direito Rael (18, do Avaí), o meia Rafinha (18, da Ferroviária) e os atacantes Renan Nepomuceno (18, do São Caetano) e Alex Moura (20, sem clube).

O meia Fessin (19, do ABC) chegaria em setembro, após o término da Série C, mas houve um acordo para que sua chegada seja antecipada e ele deve se apresentar nos próximos dias. A ideia inicial era que ele já chegasse para o time principal, mas a comissão técnica decidiu mandá-lo para o time sub-20, por causa do excesso de jogadores na posição.