Corinthians acerta com artilheiro da Copa São Paulo por empréstimo

O Corinthians acertou com um novo reforço para o ataque nesta terça-feira. Com Luciano em alta e Vagner Love em baixa, o técnico Tite terá mais uma opção para atuar centralizado no ataque. Será o jovem atacante Isaac Prado, de apenas 20 anos, artilheiro da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Botafogo-SP, mas que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Bragantino.

Isaac assinou contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim do ano que vem. O clube do Parque São Jorge tem a opção de compra definitiva do jogador e poderá exercer este direito se pagar R$ 700 mil por 70% de seus direitos federativos ao fim deste período.

Com oito gols, Isaac foi o artilheiro e um dos destaques da última Copa São Paulo, na qual o Botafogo-SP caiu justamente diante do Corinthians na decisão. O jogador, então, foi promovido ao elenco profissional, mas logo acabou negociado por empréstimo com o Bragantino, clube pelo qual participou de sete partidas na atual edição da Série B, sem marcar nenhum gol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Essa é uma grande oportunidade para o Isaac de poder jogar em um clube como o Corinthians, que disputa as principais competições no Brasil e no exterior. Esse já é um reconhecimento pelo trabalho dele, pois ele vai receber duas vezes e meia a mais do que recebia no Botafogo e 30% a mais do que vinha recebendo no Bragantino", disse o presidente do Botafogo-SP, Gerson Engracia Garcia.

Isaac chega como opção em uma posição que vinha causando problemas para o técnico Tite. Com Vagner Love em baixa, Luciano apareceu para salvar o ataque corintiano, marcando cinco gols nas últimas três partidas. O paraguaio Romero ainda tem situação indefinida e não sabe se fica no clube. A outra opção de centroavante no elenco é o jovem Gabriel Vasconcelos, de apenas 19 anos, que sequer estreou pelo time profissional.