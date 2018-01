Corinthians acerta com goleiro Felipe, destaque do Bragantino Considerado um dos melhores goleiros do Campeonato Paulista defendendo o Bragantino, Felipe é o novo reforço do Corinthians para a temporada 2007. Na madrugada deste sábado, os dirigentes dos dois clubes chegaram a um acordo e o jogador acertou sua transferência para o Parque São Jorge. Ele se integrará à nova equipe após o encerramento do Paulistão. Os valores da transação não foram revelados e o presidente do time de Bragança Paulista, Marco Chedid, também evitou confirmar o acerto e os valores. A preocupação do dirigente tem explicação: ele não quer prejudicar o emocional do time no jogo da semifinal contra o Santos, domingo, no Morumbi. Mas o próprio jogador já sabe da transação e já assinou contrato. Felipe tem 22 anos e começou a carreira no Vitória-BA, de onde saiu após a crise que culminou com a queda do time para a Série C do Brasileiro, em 2005. Ano passado já atuou no Bragantino no primeiro semestre e depois esteve emprestado na Portuguesa, onde disputou a Série B. Mas sofreu uma contusão muscular e pouco atuou. De volta ao Bragantino, brilhou no time orientado por Marcelo Veiga, com grandes atuações. Segundo o procurador do jogador, Bruno Paiva, o contrato terá a duração de quatro anos. "A negociação teve um final feliz. Agora é só esperar o término da participação do Bragantino no Paulistão para que ele possa vestir a camisa corintiana", explica, salientando que agora a expectativa é de que ele ajude o clube do interior a conquistar o título estadual. Posição carente Felipe chega para uma posição carente no Corinthians. O clube tem sofrido para encontrar um goleiro que transmita segurança. Silvio Luís, contratado frente ao São Caetano como estrela, não vingou e já retornou ao clube do ABC. Marcelo, que teve várias oportunidades como titular, também não agradou. O mesmo de Jean, que na última quarta-feira falhou no empate contra o Náutico, pela Copa do Brasil, em 2 a 2.