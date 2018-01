Corinthians acerta com Kleberson O primeiro dos cinco reforços prometidos pelo presidente Alberto Dualib após a derrota para o Santos se apresenta nesta sexta-feira. Kléberson foi contratado do Manchester United, da Inglaterra. As bases da negociação não foram reveladas. Mesmo tendo sofrido recentemente uma operação no tornozelo esquerdo, o jogador foi contratado porque Mascherano, o outro volante que interessa ao Corinthians, só será liberado pelo River Plate após a Libertadores. A diretoria continua negociando a vinda do lateral Gustavo Nery, dos meias Gilberto e Roger e do atacante Vágner Love. A contratação de Roger é prioridade para Tite, que precisa urgentemente de um jogador habilidoso na armação do time e tem dito isso com freqüência em suas últimas entrevistas. Kléberson, de 25 anos, ganhou prestígio em 2002. Convocado por Luiz Felipe Scolari para ser reserva na Copa do Mundo, ganhou um lugar no time a partir do jogo contra a Bélgica pelas oitavas-de-final, ajudou a Seleção a se equilibrar e pouco depois do Mundial foi para o Manchester. No clube inglês sofreu várias contusões e nunca conseguiu se firmar como titular. Para tentar recuperar espaço na Seleção, decidiu voltar ao Brasil.