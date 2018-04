Corinthians acerta com lateral Moacir, ex-Sport

O lateral-direito Moacir, que defendeu o Sport no Brasileirão de 2009, foi confirmado no Corinthians nesta quarta-feira. O sexto reforço do time paulista chegará à São Paulo na quinta para realizar exames médicos e assinar um contrato de três anos.

Após fechar o acordo, Moacir viajará direto para Itu, cidade a 100 quilômetros da capital, onde o grupo do Corinthians realiza pré-temporada. O jogador, de 24 anos, deverá ser reserva de Alessandro. Dessa forma, o paraguaio Balbuena voltará a atuar na zaga.

Moacir chega ao Corinthians após acordo com a BWA, do ramo de venda de ingressos. A empresa comprou parte dos direitos econômicos do atleta e o cedeu ao clube paulista, que ficará com 45% do valor caso ocorra uma negociação do jogador no futuro.