Corinthians acerta com Rithely e aguarda desfecho com Sport

O volante Rithely deve ser anunciado em breve como novo reforço do Corinthians. O jogador do Sport acertou com a diretoria corintiana e resta que os clubes entrem em acordo para que ele seja confirmado, algo que pode ocorrer até o final da semana. A diretoria do time pernambucano não deve criar empecilhos para atrapalhar a transação.

Rithely já avisou ao Sport que gostaria de ser negociado, após cinco anos no clube pernambucano e diversas tentativas de negociação frustrada. A negociação se arrastou um pouco mais do que o esperado, porque o time pernambucano passou por eleição presidencial na última sexta-feira, quando Arnaldo Barros foi eleito o novo mandatário.

Sem dinheiro para grandes investimentos, o Corinthians deve emprestar alguns jogadores para o clube pernambucano. O volante Jean e o atacante Gustavo estão entre os cotados. Recentemente, o Sport tentou o empréstimo de Marlone, que já passou pelo clube, mas a diretoria corintiana recusou a oferta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com 25 anos, Rithely é um dos principais jogadores do Sport e tem despertado o interesse de diversos clubes nos últimos anos. Palmeiras, Santos, São Paulo e Flamengo chegaram a sondá-lo, mas o Sport segurou o jogador.

Caso seja confirmado, Rithely será o terceiro reforço para a próxima temporada do Corinthians. Anteriormente, os atacantes Jô e Luidy já tinham acertado.