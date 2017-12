Corinthians acerta com Rodrigo e Julinho A diretoria do Corinthians definiu nesta quinta-feira a contratação de mais dois reforços para a temporada 2004. O clube acertou com o meia-atacante Rodrigo - que passou pelo Botafogo-RJ, Atlético-MG e que estava no Everton, da Inglaterra - e com o lateral-esquerdo Julinho, que tinha o passe preso ao Paulista de Jundiaí, mas que disputou o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Ituano. O clube deve anunciar ainda as contratações do meia Dinelson e do atacante Rafael Silva, ambos do Guarani. Os dirigentes corintianos esperam também fechar acordo com o lateral-esquerdo Gilberto (Grêmio). O acerto só não foi feito até agora porque o jogador estaria estudando proposta de um clube alemão. O Corinthians procura mais um atacante e estaria tentando abrir negociações com o colombiano Aristizábal, que até o momento não renovou seu contrato com o Cruzeiro. Rodrigo, de 27 anos, concluiu os exames médicos pela manhã e vai assinar seu contrato com o Corinthians nesta sexta-feira. O compromisso terá duração de 1 ano. "Estou feliz com o desfecho das negociações e acredito que a próxima temporada será muito proveitosa. Todo jogador tem o desejo de um dia jogar pelo Corinthians, que é um dos maiores clubes do Brasil e tem uma torcida apaixonada. Sei da grande responsabilidade de vestir sua camisa, mas estou pronto para o desafio", garantiu.