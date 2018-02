Corinthians acerta contratação do zagueiro William

Chegou o xerifão que o técnico Mano Menezes havia pedido. Trata-se do zagueiro William, de 31 anos, que veio do Grêmio e será apresentado dia 4 de janeiro no Parque São Jorge. O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, anunciou nesta terça-feira o acordo com o clube gaúcho para conseguir o reforço. A negociação entre Corinthians e William foi definida na véspera do Natal. Falta apenas resolver a questão do pagamento das luvas. O zagueiro espera receber 50% no ato da assinatura do contrato e o restante em 30 dias. Os valores, no entanto, não foram revelados. "Estamos apalavrados. Não é pela forma de pagamento das luvas que deixaremos de contratá-lo", revelou nesta terça-feira o vice-presidente de futebol do Corinthians, Mário Gobbi Filho. O Grêmio cedeu William para abater parte dos R$ 6,9 milhões que deve ao Corinthians pela contratação do zagueiro Nenê, hoje no Urawa Reds, do Japão. O novo reforço corintiano já passou pelo Ipatinga, América-MG, Cabofriense, Francana e Portuguesa. Quando chegou ao Grêmio, aos 29 anos de idade, nunca havia disputado uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Outro ex-gremista que tem data marcada para desembarcar no Parque São Jorge é o atacante argentino Herrera - a sua apresentação está prevista para dia 2 de janeiro. Vindo do Gimnasia La Plata, ele também trabalhou ao lado de William e do técnico Mano Menezes no Grêmio. A chegada do xerifão William deve levar Betão a deixar o clube. "O Betão tem uma história bonita no Corinthians. Vamos tratar do seu caso com muito carinho e cuidado", disse Mário Gobbi, dando a entender que o zagueiro deve mesmo sair do Corinthians. Capítulo final? Enquanto isso, a novela Felipe pode acabar ainda nesta semana. O goleiro, descontente com o salário que recebe do Corinthians, deve acertar a sua transferência para o Fluminense. Em troca, o clube carioca daria o goleiro Fernando Henrique. O acordo deve ser fechado na sexta-feira. "Mandei ofício dizendo que estava interessado no Felipe. Agora, é negociar e na próxima semana vamos fechar. O Fernando Henrique vai para o Corinthians", garantiu neste terça-feira o presidente do Fluminense, Roberto Horcades, em entrevista à Rádio Globo. Para ter Felipe, o Fluminense oferece R$ 3 milhões e mais o goleiro Fernando Henrique. "A nossa proposta é boa", avaliou Roberto Horcades. "E o Fernando Henrique já acertou tudo com o Corinthians." O plano no Parque São Jorge é fechar o pacote de reforços até dia 3 de janeiro. Por enquanto, o clube já contratou oito jogadores: os zagueiros William (Grêmio), Chicão (Figueirense), Valença (Náutico) e Suárez (Unión-Chile); o meia Rafinha (São Bernardo); e os atacantes Acosta (Náutico), Herrera (Gimnasia La Plata) e Lima (São Caetano).