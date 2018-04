Corinthians acerta empréstimo de zagueiro e de lateral ao Bragantino

SÃO PAULO - O Corinthians acertou nesta quinta-feira o empréstimo de dois jogadores para o Bragantino, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube do interior de São Paulo anunciou que já conta com os zagueiros André Vinicius e Yago, ambos formados nas categorias de base corintiana. Os dois, além da segunda divisão nacional, também vão disputar o Campeonato Paulista do ano que vem.

André Vinicius (21 anos) vai jogar sua segunda Série B pelo Bragantino, uma vez que estava lá no ano passado e só voltou a trabalhar no elenco do técnico Tite no Paulistão, atuando no titular na estreia do Estadual. Já Yago, de 20 anos, estava no Corinthians desde o ano passado, vindo das categorias de base da Portuguesa. Só fez uma partida com a camisa alvinegra.

BASE - Nesta quinta, a equipe sub-17 do Corinthians empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid, na capital espanhola, e foi eliminada do chamado "Mundial de Clubes", organizado pela prefeitura de Madri sem a chancela da Fifa. A equipe brasileira ficou dependendo de um tropeço do Barcelona, que em seguida venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 0.