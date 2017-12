Corinthians acerta salário com lateral e aguarda resposta de 'emprestados'

O Corinthians pode anunciar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, do Bahia. Já existe um acerto entre os clubes e o jogador e pela negociação, a equipe paulista vai emprestar três atletas e ainda dar uma compensação financeira. Resta que os possíveis emprestados confirmem a intenção de se transferirem.

Corinthians encerra negociação com Paraná e deve ceder Marciel para a Ponte Preta

Pelo negócio sacramentado entre os clubes, o Bahia receberá o lateral-esquerdo Moisés, o atacante Mendoza e o goleiro Douglas. A ideia é conversar com os três o quanto antes e caso todos aceitem a transferência, o negócio deve ser sacramentado antes de acabar o ano.

Moisés foi emprestado para o Bahia ano passado e teve bom desempenho, algo contrário do que aconteceu nesta temporada, no Corinthians. Mendoza jogou neste ano pelo clube baiano e também teve destaque. Já o goleiro Douglas estava no Avaí e a ideia inicial era utilizá-lo como reserva de Cássio, mas a diretoria viu nele um potencial para ser utilizado como moeda de troca.

Outro jogador do Bahia que está nos planos do Corinthians é o meia Zé Rafael, mas neste caso, a negociação parece mais difícil, já que a diretoria do clube baiano não está interessada em negociar o jogador.