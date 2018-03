Corinthians acerta volta de Liedson O atacante Liedson está voltando para o Corinthians. A Media Sports Investments (MSI), parceira do clube, conseguiu nesta quarta-feira fechar a contratação do jogador, que já defendeu o clube em 2003, segundo o canal SporTV. Liedson estava no Sporting, de Portugal, para onde foi quando deixou o time paulista, após ser campeão estadual e disputar alguns jogos do Campeonato Brasileiro em 2003.