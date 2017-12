Corinthians aciona 17 milhões de seguidores para ajudar Marlone

O Corinthians está em campanha para o meia Marlone ser consagrado com o prêmio Puskás de gol mais bonito de 2016. As redes sociais do clube têm pedido aos torcedores e seguidores para participarem da eleição no site da Fifa, decidida por voto popular. Os internautas podem participar até esta segunda-feira, horas antes da cerimônia.

Desde o anúncio da presença do lance contra o Cobresal na lista dos dez indicados, em novembro, o Corinthians iniciou no Facebook, Twitter e Instagram a mobilização para ajudar o atleta a ganhar a disputa. As mensagens são acompanhadas com a imagem e a legenda "Vote no gol do Marlone".

Se somadas as três redes sociais o clube tem 17 milhões de seguidores. Segundo o superintendente de marketing do Corinthians, Gustavo Herbetta, como o alcance está entre os maiores de um clube de fora da Europa, existe grande otimismo de que a campanha vai render o prêmio ao jogador.

"Já fizemos umas 30 postagens para angariar votos. Decidimos ajudar por ser um jogador do Corinthians. Acreditamos que ele realmente merece o prêmio pela qualidade do gol. A torcida está participativa, opina de forma positiva", disse.

A mobilização se intensificou no fim de semana. O colega de Marlone no Corinthians, o lateral Guilherme Arana, gravou um vídeo na sexta-feira para pedir o voto da torcida. A mensagem foi divulgada nas redes sociais do Corinthians.

Na última edição do prêmio Puskás, o brasileiro Wendell Lira bateu Lionel Messi na votação dos internautas graças a uma intensa campanha dos brasileiros nas redes sociais. O Corinthians diz não ter usado o episódio como exemplo para organizar a ação de apoio a Marlone.

O clube considera benéfica possível vitória de Marlone. "O Corinthians como imagem vai se valorizar bastante, porque foi um gol na nossa arena, em jogo da Libertadores. Para a nossa marca é importante", afirmou Herbetta.

CONCORRENTES

Os outros dois adversários de Marlone na disputa pelo prêmio de gol mais bonito do ano foram em campeonatos de menor expressão. Um deles é da venezuelana Daniuska Rodriguez, no jogo contra a Colômbia pela Sul-Americano feminino sub-17. Ela driblou duas defensoras e bateu no ângulo.

O outro lance vem da Malásia. Mohd Subri marcou de falta pelo seu time, o Pulau Pinang, no jogo contra o Pahang. A trajetória da bola fez curva e enganou o goleiro.