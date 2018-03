Corinthians adia apresentação de Piá A apresentação de Piá foi adiada nesta quinta-feira, pela terceira vez. O jogador irá fazer um criterioso exame médico nesta sexta-feira pela manhã. Há um medo grande da diretoria que o atleta que já operou joelho e tornozelo direito tenha seqüelas e possa se tornar um problema no clube. O próprio diretor Roberto Rivellino confirma que até o contrato já foi assinado. Mas antes quer ver os resultados dos exames médicos. "Nós já assinamos o contrato, só que isso não quer dizer nada. Precisamos de sua liberação médica para confirmá-lo como nosso jogador. Isso é um dever do Corinthians que não abrimos mão. A esperança está no fato de que ele disputou o Paulista inteiro pela Ponte." Se for aprovado nos exames, Piá será apresentado à tarde em Extrema. Seus salários serão de R$ 38 mil e as suas luvas - divididas em três parcelas - somam R$ 150 mil. O vice presidente Roque Citadini disse que deu certo a negociação em Lisboa com o banco Espírito Santo e que haverá ampliação do Parque São Jorge. Só não sabe quando começarão as obras.