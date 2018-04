Corinthians admite interesse por Alex O interesse é antigo, mas só foi oficializado hoje por Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do clube. O Corinthians quer Alex, meia que pertence ao Parma e é o objeto de desejo também do Palmeiras. Citadini foi incisivo ao responder a pergunta do repórter da Agência Estado sobre a acusação de Sebastião Lapola, gerente de futebol do Palmeiras de que o Corinthians estaria atravessando a negociação para trazer Alex para o Parque Antártica. "É bom o Lapola saber, que o Alex não pertence ao Palmeiras e sim à Parmalat. Portanto, não estamos atravessando o negócio do Palmeiras", disse. "E tem mais: Nós não fomos atrás do Alex. O jogador nos foi oferecido pelo seu procurador", afirmou o dirigente corintiano. O técnico Carlos Alberto Parreira também confirmou o interesse corintiano pelo ex-meia do Palmeiras. ?O Alex foi oferecido ao Corinthians assim como outros mais de 100 jogadores nos foram oferecidos nos últimos dias. Resta à diretoria do Corinthians definir se deve ou não contratar o jogador", afirmou o treinador.