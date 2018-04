Corinthians admite surpresa com goleada em Campinas

CAMPINAS - A goleada sobre a Ponte Preta causou surpresa até mesmo entre os jogadores do Corinthians. Após vencer por 4 a 0 neste domingo, em Campinas, e garantir vaga nas semifinais do Paulistão, o volante Ralf resumiu o sentimento do elenco corintiano. "Nem a gente esperava esse placar elástico", declarou.

A vitória, porém, teve um sabor ainda mais especial pelo clima de revanche que a partida deste domingo ganhou para os corintianos. Afinal, o Corinthians queria dar o troco após ter sido eliminado pela mesma Ponte Preta nas quartas de final do Paulistão no ano passado.

"A dificuldade era imensa, enfrentamos uma equipe que veio de uma boa campanha na primeira fase", avaliou o lateral Alessandro, feliz pela ótima atuação corintiana. "É um jogo de detalhe e concentração. Fizemos gols e isso desestabilizou a equipe deles", disse.

Para Fabio Santos, o Corinthians "só ganhou porque respeitou a Ponte". "Suportamos os primeiros minutos de pressão, a equipe se manteve segura e fez um resultado justo", comentou o lateral-esquerdo, após a goleada no Estádio Moisés Lucarelli.

Já Emerson aproveitou a vitória para rebater declarações de Chiquinho, meia-atacante da Ponte que provocou o Corinthians durante a semana. Para o atacante corintiano, o adversário foi "infeliz". "Falo porque é um jovem que está começando e fez uma colocação errada. Às vezes, é melhor calar a boca", declarou.