Corinthians afasta Marcelinho Carioca A diretoria do Corinthians deu nesta sexta-feira o primeiro passo para se livrar de Marcelinho Carioca. O clube distribuiu um comunicado informando que o atacante não vai jogar domingo, às 11 horas, no Pacaembu, contra o Independiente, da Argentina, pela Copa Mercosul. A direção corintiana avisa também que instalará, na segunda-feira, uma "sindicância formal, nos termos da Lei Pelé, para uma ampla apuração sobre os fatos ocorridos nos últimos 15 dias na cidade de Extrema, envolvendo o citado atleta". O anúncio de que fará uma investigação para apurar os fatos é a alternativa que as diretorias do Corinthians e da Hicks Muse encontraram para ganhar tempo. O objetivo agora é arrumar um comprador para o jogador. O Cruzeiro, que também mantém um contrato de parceria com a Hicks Muse, pode ser o próximo clube de Marcelinho. A equipe mineira teve interesse pelo jogador no início do ano e o negócio só não foi fechado porque o atleta pediu muito dinheiro para atuar pela equipe dirigida, na ocasião, por Luiz Felipe Scolari. Como a situação agora ficou ruim para Marcelinho no Parque São Jorge, o Corinthians planeja emprestá-lo para o Cruzeiro, Santos ou outro interessado, durante o Campeonato Brasileiro. Marcelinho está sendo acusado de haver passado informações para a imprensa sobre uma suposta tentativa de agressão de Batata, Scheidt, Otacílio, Rogério e Paulo Nunes ao meia Ricardinho. Marcelinho Carioca teria dito a "amigos" da imprensa que Ricardinho é o ?menino de recados? do técnico Wanderley Luxemburgo. A acusação revoltou todos os envolvidos. Após marcar um lindo gol na quinta-feira, contra o Colo Colo, Ricardinho não se conteve e chorou. As acusações de que é o ?dedo-duro? do treinador o magoaram profundamente. Batata, Scheidt, Otacílio, Rogério e Paulo Nunes exigiam que a diretoria afastasse Marcelinho Carioca do grupo, o que acabou acontecendo.