Corinthians afasta seis jogadores A diretoria do Corinthians iniciou nesta sexta-feira o processo de enxugamento do elenco profissional e decidiu afastar seis jogadores. Os meias Adrianinho e Piá, o lateral Moreno e o atacante Edson Araújo deixam o time principal e vão jogar no Corinthians B, que disputará a Copa Federação Paulista de Futebol a partir da primeira semana de julho. Além destes quatro, a diretoria decidiu dispensar o zagueiro Victor Hugo e o atacante Régis Pitbull. Os dois têm contrato até o final do mês, mas foram avisados que os compromissos não serão renovados. O diretor de futebol, Paulo Angioni, considera as mudanças naturais. Segundo ele, o elenco do Corinthians estava inchado e precisaria sofrer uma redução significativa. Até agora, o time principal contava com 35 jogadores. O grupo deve ficar com 27 atletas. ESTÁDIO - Os dirigentes do Corinthians continuam em busca de um local para a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 20 de junho, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube foi punido com a perda de mando de jogo por incidentes registrados no dia 23 de maio, quando torcedores invadiram o gramado do Pacaembu, na derrota do Corinthians para o Atlético-PR. Por determinação do STJD, o Corinthians terá de enfrentar o Rubro-negro em um estádio localizado, no mínimo, a 150 km de distância de São Paulo.