Corinthians afirma que não recebeu proposta por Felipe

O Corinthians não recebeu nenhuma proposta pelo goleiro Felipe, esta é a afirmação feira pelo clube nesta quarta-feira em seu site oficial. O jogador que tem contrato com até 2011, e a intenção da diretoria continua sendo manter o atleta em seu grupo para a próxima temporada, ao invés de emprestá-lo ou vendê-lo. Nesta semana, dirigentes do clube se reuniram com os empresários de Felipe para oferecerem uma proposta de aumento salarial em reconhecimento ao seu desempenho na temporada 2007, mesmo com a queda do time para a Série B no Brasileirão.