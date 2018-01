Corinthians: agora é guerra Os jogadores do Corinthians sabem muito bem que o time vai enfrentar uma verdadeira guerra no jogo de ida contra o River Plate, quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Libertadores, em Buenos Aires. Mas a grande preocupação dos corintianos não é com a pressão da fanática torcida, que costuma catimbar desde a véspera do jogo (fazendo muito barulho na porta do hotel) até a chegada ao estádio (xingando e atirando objetos sobre o ônibus). O que realmente assusta os corintianos são os esperados pontapés dos argentinos. Leia mais no Jornal da Tarde