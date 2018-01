Corinthians: Água contamina jogadores Três jogadores do Corinthians foram vitimados por uma virose nos últimos dias: Betão, Edson e o argentino Sebá estão com problemas gastro-intestinais. A suspeita recai na água da cidade de Porto Feliz, pois outras pessoas na cidade também estariam com esse mesmo problema. Os três jogadores, porém, já estão se recuperando e devem participar dos treinos durante a semana normalmente.