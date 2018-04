Corinthians aguarda contraprova para preparar defesa de Yago em caso de doping

Pego no exame antidoping, o zagueiro Yago só será suspenso provisoriamente por 30 dias após o resultado da contraprova do exame, o que deve acontecer na próxima semana, dia 2 de maio. Quando esse resultado for conhecido, o Corinthians irá preparar a defesa do atleta, flagrado por ter usado substância chamada betametasona para tratar de uma inflação no joelho. "Nenhum caso de doping é fácil, é sempre complexo", afirmou o advogado do Corinthians, João Zanforlin.

O caso foi revelado pelo próprio Corinthians no último sábado após a eliminação do Paulista contra o Audax. O consultor médico do Corinthians, o médico Joaquim Grava, assumiu a responsabilidade pelo uso ilegal do procedimento. Grava explicou, no último sábado, que a substância em si não é proibida. Mas sim o método da aplicação: intra-articular (infiltração).

O Corinthians acredita que o jogador pode ser apenas advertido. "Está claro que o atleta não teve intenção de melhora no desempenho", afirma Zanforlin. Segundo ele, o jogador continua jogando até decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP). Por isso, Yago está relacionado para a partida desta quarta-feira contra o Nacional pela Libertadores e será titular.

Após a contraprova, se der positivo, Yago deve ser suspenso provisoriamente por 30 dias, até que enfim seja julgado pelo TJD-SP. No julgamento, o zagueiro do Corinthians pode receber apenas uma advertência ou pegar penas mais severas, pegando até dois anos de gancho.