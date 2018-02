Corinthians aguarda exames médicos para anunciar zagueiro Marllon

O Corinthians já acertou as bases salariais e os valores de transferência ­- cerca de R$ 1 milhão - para contratar o zagueiro Marllon, que atua na Ponte Preta, mas cujos direitos federativos pertencem ao Cianorte (PR). A última pendência antes do anúncio oficial é a realização dos exames médicos. O contrato deve ser assinado nesta quarta-feira.

+ Aos 33 anos, Ralf chega para deixar o Corinthians mais "cascudo"

O defensor deve ser o terceiro reforço contratado pelo presidente Andrés Sanchez - os dois primeiros foram o atacante Matheus, que estava no ABC, de Natal, e o volante Ralf.

Marllon Gonçalves Jerônimo Borges foi revelado na base do Flamengo e passou por Duque de Caxias, Boavista, Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano e Atlético-GO, onde se sagrou campeão da Série B do Brasileiro de 2016. Na Ponte Preta, Marllon virou titular desde sua chegada e foi vice-campeão paulista na última temporada. No segundo semestre, esteve também na campanha que rebaixou a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro perdeu espaço após o técnico Eduardo Baptista assumir o comando e ainda não foi utilizado em nenhuma partida em 2018.

A chegada de Marllon e Matheus está inserida no novo contexto de contratações do Corinthians voltado para a aposta em nomes em ascensão dos torneios estaduais. A ideia é contratar atletas com baixo investimento que possam resultar em novas negociações no futuro.