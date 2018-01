Corinthians aguarda por novo técnico para definir futuro de emprestados

A saída do técnico Oswaldo de Oliveira fez com que a diretoria do Corinthians decidisse paralisar as negociações envolvendo os atletas que retornam de empréstimo no fim da temporada. Casos, por exemplo, do lateral-esquerdo Moisés e do volante Maycon, que eram presenças certas no grupo em 2017, mas agora vivem uma indefinição.

A ideia da diretoria é definir primeiro o novo técnico e que este decida quem será aproveitado dentro dos atletas que retornarão de empréstimo. Moisés, por exemplo, está nos planos do Bahia, que coincidentemente é comandado por Guto Ferreira, um dos treinadores cotados para assumir o clube. Até por causa disso, os dirigentes dos dois clubes decidiram adiar as conversas até que a situação seja resolvida.

Quanto a Maycon, o garoto chamou a atenção pelo bom Campeonato Brasileiro feito com a camisa da Ponte Preta e a tendência é que ele seja aproveitado, independente do treinador. Entretanto, a diretoria entender ser mais adequado deixar que o novo comandante aprove a chegada do atleta oriundo da base corintiana.

O colombiano Stiven Mendoza contava com o prestígio de Oswaldo, mas a diretoria já havia lhe informado que ele deveria ser negociado e a situação não deverá ser alterada. Outros que também retornam de empréstimo e não tem futuro definido são Gustavo Viera, Rodrigo Sam, Rafael Castro, Claudinho e Léo Artur.