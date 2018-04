Corinthians aguarda reunião com agente do técnico Tite

O departamento de futebol do Corinthians se reuniu nesta terça-feira para traçar o planejamento para 2015 e definir o nome do novo técnico. Tite é consenso entre os dirigentes e acerto pode sair até esta sexta. Nesta terça, o presidente Mário Gobbi se reuniu com o diretor de futebol Ronaldo Ximenes, o gerente de futebol Edu Gaspar, e o coordenador técnico Alessandro.

O candidato à presidente do clube pela situação, Roberto de Andrade, também participou da reunião. O nome de Tite é o preferido para suceder Mano Menezes, que deixou o cargo no último sábado, após a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, no Itaquerão, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

Gilmar Veloz, que negocia em nome do treinador, já está em São Paulo para se reunir com os dirigentes corintianos. "Estou aguardando a autorização do Tite para negociar", despistou o empresário.

Tite continua em Porto Alegre e vai deixar as negociações com Gilmar Veloz. Só não haverá acerto se houver uma diferença grande na parte financeira. Tite não dirigiu nenhuma outra equipe desde que deixou o Corinthians, no final de 2013. Ele chegou a vislumbrar assumir o posto de Felipão na seleção brasileira após a Copa de 2014, mas a CBF acabou optando pela contratação de Dunga como substituto, frustrando o ex-comandante alvinegro.