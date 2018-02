Corinthians ainda briga pela vantagem O Corinthians ainda não desistiu de brigar pela vantagem do empate na decisão do Campeonato Paulista. Mas o caminho que o clube vai seguir ainda está sendo estudado em conjunto pelos departamentos de Jurídico e de Futebol do Parque São Jorge. A diretoria, no entanto, descarta uma briga com o São Paulo e muito menos com a Federação Paulista de Futebol (FPF), que deu ao adversário dos corintianos o benefício do regulamento. Pela interpretação pura e simples do texto, o Corinthians deveria ficar com a vantagem. Leia mais no Jornal da Tarde