Corinthians ainda busca acerto com três Para a temporada 2006, a MSI já diminuiu o ritmo de contratações para o Corinthians. Existem três grandes negócios em andamento. Um deles é a proposta para o meia Ricardinho, do Santos. ?Só vamos analisar os convites após o fim do contrato, no dia 31 de dezembro. Tomar qualquer decisão antes disso seria antiético?, afirma José Luiz Pozzi, pai e procurador do jogador. A outra negociação tenta trazer o atacante Luís Fabiano de volta ao País. Kia Joorabchian, chefão da MSI, está em Portugal negociando a vinda do jogador do Sevilla com o grupo de investidores GSI. A diretoria também aguarda uma resposta do zagueiro Rodrigo, ex-São Paulo e atualmente no Dínamo, da Ucrânia. Embora Fábio Costa tenha saído, o reserva Marcelo está confirmado para iniciar o Campeonato Paulista. A justificativa dada pelos diretores para a escassez de reforços é a base vitoriosa montada ao longo do Campeonato Brasileiro.