Corinthians ainda confia na chegada de Abel Braga A direção do Corinthians resolveu não levar em consideração a promessa de Abel Braga de continuar no Internacional. Renato Duprat, empresário que capta recursos para a diretoria corintiana, revelou nesta segunda-feira para a imprensa gaúcha o que apenas sugeria para os jornais paulistas. ?Nós já decidimos: vamos esperar pelo Abel. Temos a certeza de que basta o Internacional perder para o Emelec no Equador, amanhã (nesta terça-feira), para ele ser liberado. O Abel é a nossa primeira opção para técnico do Corinthians. Ele já tem a nossa proposta nas mãos?, admitiu Renato Duprat. As contas que os dirigentes corintianos fazem são bem simples: trocarão jogadores caros, como Magrão, Roger e até Nilmar, pelo investimento no treinador. Abel Braga ganha R$ 180 mil no Inter. Mas o Corinthians está disposto a pagar R$ 400 mil para ele e ainda R$ 50 mil para o seu auxiliar Leomir - o contrato oferecido seria de três anos. ?Vamos apostar nos nossos garotos que já mostraram ter muito talento. O treinador que vier contará com ótimos garotos. A geração é realmente boa e precisa ser aproveitada?, disse Duprat, que sonha em reviver no Parque São Jorge o que ele viu no Santos em 2002, com a geração de Diego e Robinho. A diretoria corintiana ficou revoltada com a afirmação de Abel que ele recebeu proposta de uma pessoa querendo ganhar ?por fora?, alegando haver indicado o seu nome para novo treinador do Corinthians. ?O Abel é uma pessoa vivida, mas não custa repetir e deixar bem claro: pessoas que contratam jogadores ou técnicos para o Corinthians têm um documento assinado pelo presidente Alberto Dualib confirmando estar a serviço do nosso clube. O Abel não deve dar atenção a empresários que não representam ninguém e só querem saber de ganhar dinheiro fácil. Nossos representantes estão documentados e não falam por telefone. Falam com quem nos interessam pessoalmente?, desabafou o gerente de futebol corintiano, Ilton José da Costa. Abel Braga revelou que só sairá do Inter se for dispensado pela diretoria do clube. O que parecia ser impossível na semana passada parece estar mudando de figura. Tudo dependerá da desclassificação do time gaúcho na Libertadores. Isso acontecendo, Duprat tem certeza de que Abel acabará aceitando trabalhar no Parque São Jorge. O empresário quer definir logo a contratação, até porque já prometeu a Dualib que viajará a Londres para buscar novos investidores. Mas membros da oposição corintiana ironizam as promessas de Duprat de conseguir dinheiro com amigos de Boris Berezovski. Plano B No Rio de Janeiro, porém, circulou nesta segunda-feira a notícia de que o Corinthians teria entrado em contato com o técnico do Flamengo, Ney Franco, antes da partida da equipe carioca com o Unión Maracaibo, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores. O técnico não teria dado uma respota. Despedida Enquanto isso, o time se prepara para encerrar sua participação no Campeonato Paulista, quarta-feira, contra o Santo André. Com a saída de Leão, os jogadores estão mais descontraídos, sorridentes. O treinador interino José Augusto dará até oportunidade para um jogador esquecido por Leão: Paulo Almeida. O volante treinou entre os titulares nesta segunda-feira e deverá começar a partida de quarta. Paulo Almeida não tem nenhuma saudade de Leão. ?Fui capitão do Santos porque ele não teve opção. Ele queria que eu e o Diego fôssemos vendidos. Só ficamos por causa da diretoria. Não pelo Leão. Sua passagem no Corinthians foi péssima para mim?, acusou o volante. Atualizado às 21h04