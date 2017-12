Corinthians ainda espera por Gilberto Como a negociação com o futebol alemão está confusa, a diretoria do Corinthians espera decidir neste fim de semana a contratação do lateral-esquerdo Gilberto, do Grêmio. A intenção do diretor-técnico corintiano, Roberto Rivellino, é apresentar o jogador na segunda-feira (ou no mais tardar terça-feira) quando o clube anunciará a segunda parte do "pacotão" de contratações para a próxima temporada. Além de gremista, o atacante Alex Mineiro, do Atlético-PR, e o volante Leandrão, do Inter-RS, são aguardados no Parque São Jorge. Na sexta-feira a diretoria apresentou sete nomes: os atacantes Rafael Silva e Samir, os meias Rodrigo, Dinélson e Adrianinho, o lateral-esquerdo Julinho e o volante e candidato a capitão do time em 2004, Freddy Rincón. De acordo com Rivellino, o que mais tem dificultado as negociações é a falta de palavra das pessoas envolvidas. "Quando a gente acha que está tudo certo, aparece alguma coisa que muda tudo de direção. Eu não estou acostumado com isso", desabafava durante a apresentação. "Tenho visto mais o Fran (Francisco Papaiordanou, um dos diversos diretores que cuidam do Futebol corintiano) do que minha esposa."